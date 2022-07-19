Японский полузащитник Такефуса Кубо сменил команду. 21-летний азиатский футболист перешел из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Сумма сделки не разглашается, однако ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Такефусы обойдется «Реалу Сосьедад» в 6,5 миллиона евро. Трудовое соглашение японца с новым клубом будет рассчитано до середины 2027 года.

Также отмечалось, что «королевский клуб» получит 50 процентов от последующей продажи футболиста. Кроме того, в течение пяти лет «сливочные» будут иметь возможность обратно выкупить Такефусу.