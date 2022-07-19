Депай отказывается возвращаться в АПЛ

Форвард сборной Голландии Мемфис Депай, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, несмотря на существующий интерес. Об этом сообщается на страницах Sport.es.

Сообщается, что в услугах нападающего заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Барса», в свою очередь, готова отпустить Мемфиса за 20 миллионов евро. Однако сам игрок категорически против переезда на Туманный Альбион.

Напомним, что у Депая есть не самый успешный опыт выступлений в чемпионате Англии. С 2015 по 2017 год он играл за «Манчестер Юнайтед».