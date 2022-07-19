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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» отказался от приобретения Исака

19 Июля 2022 • 10:28 Комментировать

Мадридский «Реал» решил закончить переговоры по приобретению нападающего «Реал Сосьедад» Александера Исака.

«Реал» не согласен платить за шведского форварда 60 миллионов евро, сообщает Fichajes. Ранее к футболисту проявлял интерес «Ньюкасл», но также отказался от трансфера по аналогичной причине.

Интерес мадридского клуба к Исааку был связан с желанием найти дублера Кариму Бензема. Лука Йович покинул «Реал» и перебрался в «Фиорентину», а будущее Мариано Диаса также находится под вопросом.

Однако, по последней информации, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти доволен тем, как себя показывает на тренировках Эден Азар. Кроме того, не исключен вариант, что в команде останется Марко Асенсио, которого Анчелотти также планирует использовать в нападении.

В прошедшем сезоне Исак провел в Ла Лиге 32 игры, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Александер Исак Трансферы футбола - лето 2022
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