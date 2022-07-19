Беллетти – о Левандовски: «Несмотря на давление, он добился успеха»

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти отреагировал на появление в команде нападающего Роберта Левандовски.

«Он отличный футболист, бомбардир, готовый к конкуренции, и у него была отличная карьера в «Баварии», — сказал Беллетти в интервью Diario Sport.

Трансферная сага с участием Левандовски, «Баварии» и каталонского клуба шла несколько месяцев и закончилась переходом польского нападающего в «Барселону».

«Он забивает голы, и, несмотря на давление, добивается успеха. Это именно то подписание, которое доставляет много радости», - добавил Беллетти.

В прошедшем сезоне, выступая за «Баварию», Левандовски провел в Бундеслиге 34 матча, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.