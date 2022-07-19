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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» назвал следующую цель на трансферном рынке

19 Июля 2022 • 07:11 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о трансферных планах клуба после оформления сделки по нападающему Роберту Левандовски.

«После трансфера Роберта мы намерены поработать над усилением оборонительной линии», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что на днях Левандовски перешел в «Барселону». Сумма сделки оценивается в 45 миллионов евро.

Среди целей в оборонительную линию «сине-гранатовые» рассматривают кандидатуры Жюля Кунде, Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Добавим, что в прошлом сезоне подопечные Хави Эрнандеса стали серебряными призерами Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Трансферы футбола - лето 2022
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