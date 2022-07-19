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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала» близок к переходу в другой испанский клуб

19 Июля 2022 • 06:13 Комментировать

Японский хавбек Такефуса Кубо близок к переходу из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад». Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время 21-летнему азиату предстоит пройти медицинский осмотр.

Если все пройдет удачно, «Реал Сосьедад» подпишет с Такефусой долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2027 года. Трансфер японского игрока обойдется клубу в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Такефуса выступал на правах аренды за «Мальорку». Полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Такефуса Кубо Трансферы футбола - лето 2022
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