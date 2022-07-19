Бускетс — о переходе Левандовски: Приятно, что в «Барселону» приезжают топ-игроки

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в разговоре с журналистами высказался по поводу перехода польского форварда Роберта Левандовски.

Бускетс сказал Marca, что он уже успел пообщаться с польским футболистом, который полон энтузиазма. Испанец отметил, что все игроки каталонской команды постараются помочь Левандовски поскорее адаптироваться на новом месте.

«Здорово, что к нам приезжают футболисты мирового класса, которые улучшают состав и приближают «Барселону» к титулам», - добавил Бускетс.

Напомним, что Роберт Левандовски официально сменил мюнхенскую «Баварию» на «Барселону». За поляка каталонцы должны будут заплатить около 50 миллионов евро.