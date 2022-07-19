Президент «Барселоны»: Левандовски — пулемётчик, гарантирующий голы

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, что думает по поводу перехода в «Барселону» звёздного польского форварда Роберта Левандовски.

Лапорта сказал Marca, что «Барселоне», как и любой другой команде, необходим нападающий, который умеет много забивать. Функционер отметил, что Левандовски — пулемётчик, который гарантирует команде голы.

«С ним, а также с Фати и Обамеянгом у нас есть гарантия голов, ведь сезоны становятся всё длиннее и сложных матчей всё больше», - добавил Лапорта.

Напомним, что Роберт Левандовски официально сменил клубную прописку и перебрался из «Баварии» в «Барселону».