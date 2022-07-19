Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: Левандовски — пулемётчик, гарантирующий голы

19 Июля 2022 • 04:47 Комментировать

Президент каталонской команды Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, что думает по поводу перехода в «Барселону» звёздного польского форварда Роберта Левандовски.

Лапорта сказал Marca, что «Барселоне», как и любой другой команде, необходим нападающий, который умеет много забивать. Функционер отметил, что Левандовски — пулемётчик, который гарантирует команде голы.

«С ним, а также с Фати и Обамеянгом у нас есть гарантия голов, ведь сезоны становятся всё длиннее и сложных матчей всё больше», - добавил Лапорта.

Напомним, что Роберт Левандовски официально сменил клубную прописку и перебрался из «Баварии» в «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
04:47 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: Левандовски — пулемётчик, гарантирующий голы
02:37 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» заинтересовался защитником «Бетиса»
02:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила, что Левандовски успешно прошёл медосмотр
01:26 · Испания. Сегунда
«Сарагоса» арендовала футболиста мадридского «Атлетико»
01:14 · Испания. Ла Лига
Пьянич вернулся в Европу из США - его супруга рожает
01:09 · Германия. Бундеслига
Игуаин высказался о переходе Левандовски в «Баварию»
01:08 · Россия. Премьер-лига
Московский «Спартак» подколол «Барселону»
00:54 · Испания. Ла Лига
«Фамаликан» бесплатно заполучил защитника Агиррегабирию официально
18 Июля
21:54 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал, как засунул в рот монетку и спас свою карьеру
21:46 · Испания. Ла Лига
Хави вылетает в США, все проволочки с визой решены
21:21 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес перестал быть интересен «Манчестер Юнайтед»
20:41 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» не исключают уход Гризманна 1
19:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» пока не дотягивает до требований «Севильи» по Кунде слухи
18:59 · Германия. Бундеслига
Крыховяк отреагировал на переход Левандовского
17:44 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» поздравил «Барселону» с трансфером Левандовски
Все новости
Рекомендуем