Защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабирия перешел в «Фамаликан». Новость об этом накануне сообщил официальный сайт португальской команды.

Источник сообщает, что контракт с игроком подписан до 30 июня 2025 года.

26-летний испанский футболист достался «Фамаликану» бесплатно, поскольку игрок перешел в команду, будучи свободным агентом. Сообщается также, что футболист и клуб договорились о трансфере заблаговременно.

Агиррегабирия является воспитанником футбольной академии «Алавеса». Он провел за «славных» 18 матчей, в которых отличился дважды и отдал восемь результативных передач.