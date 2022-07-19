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«Фамаликан» бесплатно заполучил защитника Агиррегабирию официально

19 Июля 2022 • 00:54 Комментировать

Защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабирия перешел в «Фамаликан». Новость об этом накануне сообщил официальный сайт португальской команды.

Источник сообщает, что контракт с игроком подписан до 30 июня 2025 года.

26-летний испанский футболист достался «Фамаликану» бесплатно, поскольку игрок перешел в команду, будучи свободным агентом. Сообщается также, что футболист и клуб договорились о трансфере заблаговременно.

Агиррегабирия является воспитанником футбольной академии «Алавеса». Он провел за «славных» 18 матчей, в которых отличился дважды и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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