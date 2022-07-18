В «Атлетико» не исключают уход Гризманна

Руководство мадридского «Атлетико» не исключает, что нападающий Антуан Гризманн может покинуть команду летом.

Испанцы планируют выручить около 40 миллионов евро на трансфере игрока сборной Франции, а наставник мадридцев Диего Симеоне не особо рассчитывает на форварда, сообщает Todofichajes. Среди потенциальных покупателей Гризманна называют клубы, которые испытывают проблемы с нападающими – «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также «Ньюкасл».

Однако, многое будет зависеть от ситуации с Альваро Моратой.

В прошедшем сезоне Гризманн провел в Ла Лиге 26 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.