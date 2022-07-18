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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Атлетико» не исключают уход Гризманна

18 Июля 2022 • 20:41 Комментировать (1)

Руководство мадридского «Атлетико» не исключает, что нападающий Антуан Гризманн может покинуть команду летом.

Испанцы планируют выручить около 40 миллионов евро на трансфере игрока сборной Франции, а наставник мадридцев Диего Симеоне не особо рассчитывает на форварда, сообщает Todofichajes. Среди потенциальных покупателей Гризманна называют клубы, которые испытывают проблемы с нападающими – «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также «Ньюкасл».

Однако, многое будет зависеть от ситуации с Альваро Моратой.

В прошедшем сезоне Гризманн провел в Ла Лиге 26 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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