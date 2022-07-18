​Президент «Реала» поздравил «Барселону» с трансфером Левандовски

«Барселона» в летнее трансферное окно смогла серьёзно усилить атакующую линию, подписав Роберта Левандовски. Если верить информации испанского журналиста Херарда Ромеро, президент «Реала» Флорентино Перес успел поздравить каталонский клуб с осуществлением громкого трансфера.

Стоит отметить, что «Реал» летом свои главные задачи по усилению нападения не решил. Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ», решив подписать новый контракт, а Эрлинг Холанн сделал выбор в пользу «Манчестер Сити».

Напомним, что Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» после восьми лет выступлений за «Баварию».