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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лион» интересуется Вилльямом Карвалью

18 Июля 2022 • 12:15 Комментировать

«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Вилльяму Карвалью.

Контракт португальского футболиста с «Бетисом» заканчивается следующим летом, и он уже успел заявить, что не планирует продлевать соглашение. Текущее межсезонье, таким образом, может стать последней возможностью для «Бетиса» заработать на трансфере футболиста.

Согласно сообщениям L’Equipe, главный тренер «Лиона» Петер Бош надеется усилить с помощью португальского полузащитника состав французского клуба. Ориентировочно трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бетис Вилльям Карвалью Трансферы футбола - лето 2022
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