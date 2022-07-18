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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле шокировал ветеранов «Барселоны» наглым заявлением

18 Июля 2022 • 09:57 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле после подписания новой сделки с «сине-гранатовыми» пошутил над своими одноклубниками. Как сообщает Mundo Deportivo, французский игрок попросил назначить себя капитаном команды.

Для некоторых футболистов такое заявление Дембеле стало шоком. Однако позднее Усман всех успокоил, переведя все в шутку.

В данный момент капитаном «Барселоны» являются Серхио Бускетс, Херард Пике, Серхи Роберто и Жорди Альба.

Не так давно каталонскому клубу удалось договориться с Усманом о новом трудовом соглашении. Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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