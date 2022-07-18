«Барселона» хочет предложить «Севилье» Нико Гонсалеса за Кунде

«Барселона» продолжает рассматривать различные варианты реализации трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.

«Севилья» оценивает футболиста в 60 миллионов евро. Однако, каталонский клуб испытывает определенные финансовые затруднения, поэтому пытается предложить андалузцам различные варианты с обменом игроков.

На прошлой неделе была информация, что частью сделки может стать форвард Мемфис Депай. По последним данным, «Барселона» готова отдать Нико Гонсалеса, сообщает SPORT.

Кроме того, Кунде является одной из трансферных целей «Челси».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.