Гранд АПЛ хочет помешать «Барселоне» подписать Кунде

У каталонской «Барселоны» есть серьезный конкурент в споре за французского защитника «Севильи» Жюля Кунде.

По сообщениям портала Goal.com, перехватить игрока у «сине-гранатовых» хочет лондонский «Челси». «Пенсионеры» обозначили Кунде в качестве приоритетной трансферной цели и готовы к борьбе с «сине-гранатовыми».

Если «Барселона» не сможет выиграть борьбу за Жюля, то вернется к кандидатурам Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро. Француз связан трудовыми обязательствами с андалусийцами до середины 2024 года.