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Левандовски встретился с игроками «Барселоны» видео

18 Июля 2022 • 08:34 Комментировать

Нападающий Роберт Левандовски прибыл в расположение каталонской «Барселоны» в США. Звездный новичок поприветствовал своих новых одноклубников во время обеда.

«Я рад перейти в «Барселону». Давно мечтал выступать за испанский топ-клуб. В моей карьере начинается новая глава, впереди новые интересные вызовы», - передает слова 33-летнего голеадора клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что Левандовски подпишет с «сине-гранатовыми» долгосрочное трудовое соглашение до середины 2025 года. Трансфер польского голеадора обойдется «Барселоне» в 50 миллионов евро.

До перехода в каталонский гранд форвард долгое время выступал за «Баварию».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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