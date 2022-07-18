Нападающий Роберт Левандовски прибыл в расположение каталонской «Барселоны» в США. Звездный новичок поприветствовал своих новых одноклубников во время обеда.

«Я рад перейти в «Барселону». Давно мечтал выступать за испанский топ-клуб. В моей карьере начинается новая глава, впереди новые интересные вызовы», - передает слова 33-летнего голеадора клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что Левандовски подпишет с «сине-гранатовыми» долгосрочное трудовое соглашение до середины 2025 года. Трансфер польского голеадора обойдется «Барселоне» в 50 миллионов евро.

До перехода в каталонский гранд форвард долгое время выступал за «Баварию».