«Барселона» назвала следующую трансферную цель с ценником 60 миллионов евро

В каталонской «Барселоне» обозначили следующую трансферную цель после подписания польского нападающего Роберта Левандовски.

Как проинформировал в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» нацелены на трансфер защитника сборной Франции Жюля Кунде, ныне выступающего за «Севилью». Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес лично настаивает на подписании этого игрока. По мнению специалиста, Кунде станет идеальным усилением для оборонительной линии команды.

«Барселона» намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги по подписанию Кунде, чтобы опередить в споре за француза лондонский «Челси». Трансферная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 60 миллионов евро.