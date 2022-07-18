Легенде «Реала» предлагали работу в Барселоне

Легендарному форварду мадридского «Реала» предлагали работу в одном из клубов Ла Лиги. Как информирует газета Marca, речь идет о предложении от каталонского «Эспаньола».

Источник отмечает, что специалист провел непродолжительные переговоры с клубом, в ходе которых ответил отказом. Рауль предпочел продолжить работу в молодежной команде «королевского клуба». Он тренирует подрастающее поколение «сливочных» на протяжении четырех сезонов.

По итогам прошлой кампании «Эспаньол» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Добавим, что Гонсалес защищал цвета «Реала» с 1994 по 2010 год.