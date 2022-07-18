«Барселона» ведёт подготовку к сезону без Хави

Каталонская «Барселона» сейчас находится в Соединённых Штатах Америки, где у нее запланированы несколько контрольных поединков перед стартом нового сезона. Как информирует клубная пресс-служба, команда прибыла в страну без главного тренера Хави Эрнандеса.

Согласно данным клубной пресс-службы, отсутствие специалиста связано с административными причинами. В клубе ожидают, что проблема будет решена в ближайшие дни.

Таким образом, «сине-гранатовые» пока готовятся к сезону без своего главного тренера. Уже в среду, 20 июля, команде предстоит провести товарищескую встречу против «Интера Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.