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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» ведёт подготовку к сезону без Хави

18 Июля 2022 • 06:43 Комментировать

Каталонская «Барселона» сейчас находится в Соединённых Штатах Америки, где у нее запланированы несколько контрольных поединков перед стартом нового сезона. Как информирует клубная пресс-служба, команда прибыла в страну без главного тренера Хави Эрнандеса.

Согласно данным клубной пресс-службы, отсутствие специалиста связано с административными причинами. В клубе ожидают, что проблема будет решена в ближайшие дни.

Таким образом, «сине-гранатовые» пока готовятся к сезону без своего главного тренера. Уже в среду, 20 июля, команде предстоит провести товарищескую встречу против «Интера Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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