Левандовски присоединился к «Барселоне»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прилетел в США, где проводит предсезонный сбор каталонская «Барселона». Об этом сообщается в социальных сетях «сине-гранатовых».

«Очень рад присоединиться к команде. «Барса», только вперед», - заявил польский голеадор, находясь на пляже во Флориде.

Ранее стало известно о переходе 33-летнего голеадора в стан «сине-гранатовых». Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Трансфер Роберта обойдется руководству «сине-гранатовых» в 50 миллионов евро.

За «Баварию» Левандовски выступал с 2014 года.