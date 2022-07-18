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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски присоединился к «Барселоне»

18 Июля 2022 • 06:38 Комментировать

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прилетел в США, где проводит предсезонный сбор каталонская «Барселона». Об этом сообщается в социальных сетях «сине-гранатовых».

«Очень рад присоединиться к команде. «Барса», только вперед», - заявил польский голеадор, находясь на пляже во Флориде.

Ранее стало известно о переходе 33-летнего голеадора в стан «сине-гранатовых». Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Трансфер Роберта обойдется руководству «сине-гранатовых» в 50 миллионов евро.

За «Баварию» Левандовски выступал с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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