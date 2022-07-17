Рауль Гонсалес отклонил большое количество предложений, дабы остаться в «Реале»

Легендарный экс-нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес тренирует вторую команду «сливочных» и весьма доволен положением дел, сообщает издание Marca. Он отказался от нескольких заманчивых предложений, в частности, от каталонского «Эспаньола».

Также у него были предложения от английского «Лидса» и немецкого «Айнтрахта», победителя Лиги Европы в минувшем сезоне, но Рауль отказал всем - насколько ему комфортно работать с молодежкой «Реала».

Рауль работает в качестве наставника второй команды «Реала» с 2019 года. В качестве футболиста он защищал цвета мадридского клуба с 1994 по 2009 год.