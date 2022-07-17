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​Левандовски: «Я приехал в «Барселону» за трофеями»

17 Июля 2022 • 19:39 Комментировать (1)

Роберт Левандовски переходит из «Баварии» в «Барселону» - накануне клубы объявили о договорённости по трансферу. В ближайшее время 33-летний поляк подпишет контракт с каталонским клубом. А пока Левандовски высказался о своём переезде на «Камп Ноу».

«Хави сказал мне, что мы будем хорошо работать и сможем многого добиться. У него есть чёткий план, как вернуть «Барселону» на вершину. Я здесь за трофеями. Знаю, что скоро мне исполнится 34 года. Но я чувствую себя очень сильным физически и морально», - высказался Левандовски для Bild.

Напомним, что Роберт Левандовски защищал цвета «Баварии» на протяжении восьми лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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