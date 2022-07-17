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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт противится уходу из «Барселоны» слухи

17 Июля 2022 • 18:49 Комментировать

Мартин Брайтвайт не входит в планы Хави, поэтому нападающий не был включён в состав команды на турне в США. Несмотря на сложившуюся ситуацию, датчанин противится уходу из «Барселоны». При этом у 31-летнего футболиста есть варианты в других клубах. Так, интерес к Брайтвайту проявляют «Валенсия» и «Сельта», пишет испанский Sport.

В «Барселону» Мартин Брайтвайт перебрался в феврале 2020 года вне трансферного окна благодаря специальному правилу Ла Лиги. За два с половиной года Брайтвайт провёл за «сине-гранатовых» 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сельта Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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