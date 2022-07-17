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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг готов покинуть «Барселону» только ради одного клуба

17 Июля 2022 • 14:27 Комментировать (1)

Голландский хавбек Френки де Йонг не настроен переходить в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на договоренность клубов, трансфер вряд ли состоится из-за нежелания футболиста играть на «Олд Траффорд».

По сообщениям портала Goal.com, полузащитник готов покинуть каталонскую «Барселону» только ради одного клуба. Им является мюнхенская «Бавария».

25-летний футболист выступает на «Камп Ноу» с лета 2019 года. Его действующее соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость Френки составляет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне голландец забил три гола и отдал три ассиста в 32 матчах Ла Лиги.

Де Йонг нашёл десять причин не переходить в «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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