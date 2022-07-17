«Барселона» уверена в покупке ещё одного звёздного новичка

Защитник сборной Франции и «Севильи» Жюль Кунде продолжает оставаться трансферной целью каталонской «Барселоны». По сообщениям журналистов Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» уверено в подписании игрока этим летом.

Также отмечается, что вариант с «сине-гранатовыми» является приоритетным для француза. Кунде уже провел успешные переговоры с каталонцами и договорился о подписании контракта. «Барселоне» осталось согласовать с андалусийцами сумму трансфера, после чего сделка будет закрыта.

В минувшем сезоне 23-летний защитник сыграл 32 матча в чемпионате Испании, забил два гола и отдал один ассист.