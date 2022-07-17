«Реал» близок к продаже полузащитника

Японский полузащитник Такефуса Кубо, правами на которого владеет мадридский «Реал», переходит в «Реал Сосьедад». Об этом рапортуют журналисты El Chiringuito.

Источник отмечает, что «королевский клуб» получит 50 процентов от суммы последующего трансфера 21-летнего азиата. Кроме того, на протяжении следующих пяти лет у мадридцев сохранится право обратного выкупа Такефусы.

Кубо последние сезоны проводил в аренде за другие клубы испанского чемпионата. Он поиграл за «Мальорку», «Хетафе» и «Вильярреал».

В прошлом сезоне Ла Лиги японец провел 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки.