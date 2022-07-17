Моуринью жаждет подписать в «Рому» звёздного аргентинца

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала, покинувший этим летом туринский «Ювентус», может перебраться в другой итальянский топ-клуб. Об этом рапортуют журналисты Roma Press.

По сведениям источника, в подписании аргентинской звезды заинтересована столичная «Рома». Римляне считаются одним из фаворитов на Дибалу. Главный тренер «волков» Жозе Моуринью жаждет видеть аргентинца на острие атаки своей команды.

Боссы римского клуба находятся в тесном контакте с агентами Дибалы. Вполне вероятно, что в ближайшие дни «Рома» сделает игроку официальное предложение.

Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинец желает получать в новом клубе шесть миллионов евро в год.