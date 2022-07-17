Хави даст шанс Пьяничу остаться в «Барселоне»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может остаться в каталонской «Барселоне» на следующий сезон. Об этом информируют журналисты Diario AS.

Согласно сведениям источника, хавбек вместе с «сине-гранатовыми» улетел на предсезонный сбор в Соединённые Штаты Америки. Во время контрольных матчей тренерский штаб во главе с Хави Эрнандесом оценит дальнейшие перспективы футболиста в команде.

Напомним, что в минувшем сезоне Миралем выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Пьянич принял участие в 26 поединках, записав на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт боснийца с «Барсой» рассчитан до середины 2024 года.