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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави даст шанс Пьяничу остаться в «Барселоне»

17 Июля 2022 • 07:59 Комментировать

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может остаться в каталонской «Барселоне» на следующий сезон. Об этом информируют журналисты Diario AS.

Согласно сведениям источника, хавбек вместе с «сине-гранатовыми» улетел на предсезонный сбор в Соединённые Штаты Америки. Во время контрольных матчей тренерский штаб во главе с Хави Эрнандесом оценит дальнейшие перспективы футболиста в команде.

Напомним, что в минувшем сезоне Миралем выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Пьянич принял участие в 26 поединках, записав на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт боснийца с «Барсой» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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