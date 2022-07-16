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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай хочет покинуть «Барселону»

16 Июля 2022 • 20:26 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не доволен отношением клуба к своей персоне.

По информации Sport Es, ранее Депай не был занят поисками новой команды, потому что хотел остаться в «Барселоне». Сейчас футболист изменил свое мнение, после того, как каталонский клуб согласовал трансфер форварда «Баварии» Роберта Левандовски и продлил соглашение с Усманом Дембеле.

Ранее была информация о том, что «Барселона» готова отпустить Депая за 25 миллионов евро.

28-летний нидерландец пополнил состав «сине-гранатовых» в июле 2021 года, он перешел из французского «Лиона» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Мемфис Депай Усман Дембеле
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