Депай хочет покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не доволен отношением клуба к своей персоне.

По информации Sport Es, ранее Депай не был занят поисками новой команды, потому что хотел остаться в «Барселоне». Сейчас футболист изменил свое мнение, после того, как каталонский клуб согласовал трансфер форварда «Баварии» Роберта Левандовски и продлил соглашение с Усманом Дембеле.

Ранее была информация о том, что «Барселона» готова отпустить Депая за 25 миллионов евро.

28-летний нидерландец пополнил состав «сине-гранатовых» в июле 2021 года, он перешел из французского «Лиона» на правах свободного агента.