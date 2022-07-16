Депай не входит в планы Хави

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Николо Скира.

Сообщается, что клуб в данный момент ищет Депаю новую команду. Сам футболист открыт к уходу, так как понимает, что у него нет будущего на «Камп Ноу».

Депай перебрался в «Барселону» летом прошлого года по инициативе бывшего тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана. В последнем сезоне нидерландец отметился 12 голами и двумя ассистами в Ла Лиге, что позволило ему стать вторым лучшим бомбардиром команды после Пьера-Эмерика Обамеянга.