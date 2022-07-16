Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай не входит в планы Хави

16 Июля 2022 • 12:50 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Николо Скира.

Сообщается, что клуб в данный момент ищет Депаю новую команду. Сам футболист открыт к уходу, так как понимает, что у него нет будущего на «Камп Ноу».

Депай перебрался в «Барселону» летом прошлого года по инициативе бывшего тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана. В последнем сезоне нидерландец отметился 12 голами и двумя ассистами в Ла Лиге, что позволило ему стать вторым лучшим бомбардиром команды после Пьера-Эмерика Обамеянга.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
12:50 · Испания. Ла Лига
Депай не входит в планы Хави
12:00 · Англия. Премьер-лига
Алемани: «Мы рассчитываем на де Йонга, но Ла Лига требует, чтобы мы кого-то продали»
11:44 · Германия. Бундеслига
Левандовски попрощался с партнёрами по «Баварии», игрок подпишет контракт с «Барселоной» в течение 24 часов
11:39 · Италия. Серия А
Кунде – запасной вариант для «ПСЖ» в случае срыва трансфера Шкриньяра
10:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал интерес со стороны «Барселоны»
00:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» объявит о подписании Левандовски в течение трёх дней
00:43 · Испания. Ла Лига
Босс «Ренна» вступился в защиту Юмтити
15 Июля
23:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти впечатлён прогрессом Эдена Азара на тренировках
23:41 · Германия. Бундеслига
Бонек: «Переход Левандовски в «Барселону» – на 100% решённый вопрос, но удачная ли это сделка?»
23:34 · Италия. Серия А
Агент Алексиса Санчеса предложил игрока мадридскому «Атлетико»
23:25 · Англия. Премьер-лига
Фекир может переехать в АПЛ
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – главный претендент на Кунде, несмотря на интерес «Челси»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» продаст Кунде за 60 млн евро
21:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласилась продать Левандовски «Барселоне» менее чем за 50 млн евро
21:13 · Испания. Ла Лига
Бензема пропустит предсезонный Эль-Класико
Все новости
Рекомендуем