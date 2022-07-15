Анчелотти впечатлён прогрессом Эдена Азара на тренировках

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в последнее время больше лечился, чем играл. Руководство мадридского клуба задумывалось о том, чтобы избавиться от игрока, но, судя по последним новостям, Азар возвращается к своим лучшим кондициям.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти и его сотрудники были впечатлены уровнем физической подготовки бельгийца на первой предсезонной тренировке, сообщает MARCA.

Ранее, во время празднования победы в финале Лиги чемпионов, Азар отправил послание болельщикам «Реала»:

«Мадридисты», я здесь уже три года, и у меня было много травм. Но в следующем сезоне я отдам все за команду».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 18 матчей, отметившись одной голевой передачей.