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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти впечатлён прогрессом Эдена Азара на тренировках

15 Июля 2022 • 23:43 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в последнее время больше лечился, чем играл. Руководство мадридского клуба задумывалось о том, чтобы избавиться от игрока, но, судя по последним новостям, Азар возвращается к своим лучшим кондициям.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти и его сотрудники были впечатлены уровнем физической подготовки бельгийца на первой предсезонной тренировке, сообщает MARCA.

Ранее, во время празднования победы в финале Лиги чемпионов, Азар отправил послание болельщикам «Реала»:

«Мадридисты», я здесь уже три года, и у меня было много травм. Но в следующем сезоне я отдам все за команду».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 18 матчей, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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