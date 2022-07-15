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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема пропустит предсезонный Эль-Класико

15 Июля 2022 • 21:13 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, скорее всего, не сыграет в контрольном матче против «Барселоны».

Игра должна состояться 23 июля в Лас-Вегасе. Бензема, восстанавливающийся после травмы, прибудет на сборы 19 июля, и у него останется только три дня до матча. В таких условиях главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с большой вероятностью даст игроку отдохнуть, сообщает Diario AS.

Интересно, что Бензема пропустил и последний официальный матч мадридцев против «Барселоны» - во втором круге чемпионата Испании каталонцы разгромили «Реал» со счетом 4:0.

В прошлом сезоне Бензема забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема
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