Кунде уходит из «Севильи» - клуб изъял из продажи футболки с номером игрока

«Севилья» перестала выпускать и продавать футболки с номером защитника Жюля Кунде.

Такое решение может быть связано с тем, что футболист покинет клуб в ближайшем будущем, сообщает Los Nervionenses. Ранее главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги заявил, что Кунде – один из футболистов, который уйдет из команды.

Главным претендентом на игрока называют «Барселону», которая давно ведет переговоры с «Севильей». Уточняется, что в обратном направлении, как часть сделки, может проследовать нападающий каталонского клуба Мемфис Депай.

В прошедшем сезоне Кунде провел в чемпионате Испании 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.