Стала известна сумма отступных, прописанных в контракте Усмана Дембеле

«Барселона» прописала относительно низкий размер отступных за вингера Усмана Дембеле.

Будущим покупателям придется выложить всего 100 миллионов евро, если они захотят переманить полузащитника к себе. Это довольно маленькая сумма, если сравнивать ее с размером выкупа за Ансу Фати и Рональда Араухо, который составляет 1 миллиард евро за каждого.

Испанские журналисты предположили, что столь маленькие цифры объясняются тем, что каталонский клуб в будущем не исключает трансфера Дембеле.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 21 матч, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.