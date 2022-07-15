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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна сумма отступных, прописанных в контракте Усмана Дембеле

15 Июля 2022 • 20:49 Комментировать

«Барселона» прописала относительно низкий размер отступных за вингера Усмана Дембеле.

Будущим покупателям придется выложить всего 100 миллионов евро, если они захотят переманить полузащитника к себе. Это довольно маленькая сумма, если сравнивать ее с размером выкупа за Ансу Фати и Рональда Араухо, который составляет 1 миллиард евро за каждого.

Испанские журналисты предположили, что столь маленькие цифры объясняются тем, что каталонский клуб в будущем не исключает трансфера Дембеле.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 21 матч, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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