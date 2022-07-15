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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» усиливает защитную линию

15 Июля 2022 • 20:18 Комментировать

Защитник «Удинезе» Науэль Молина продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок перейдёт в мадридский «Атлетико». Стороны уже согласовали персональные условия. Известно, что частью сделки будет переход 22-летнего центрального защитника «матрасников» Неуэна Переса в итальянскую команду.

О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Сейчас клубы обсуждают окончательные условия оплаты.

Молина выступает за «Удинезе» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В прошедшем сезоне латераль провёл за «чёрно-белых» 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Атлетико Мадрид Трансферы футбола - лето 2022 Науэль Молина
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