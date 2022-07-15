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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Неправда, что «Барселона» вынуждена продать де Йонга»

15 Июля 2022 • 17:28 Комментировать

Ходят слухи, что «Барселона» рассчитывает продать Френки де Йонга из-за его зарплаты – высокий оклад голландца якобы мешает каталонцам зарегистрировать новичков из-за правил Ла Лиги. Поговаривают, что «Барселона» пытается давить на де Йонга, и Хави даже может не взять его в турне в США. Комментарий на этот счёт дал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Неправда, что мы вынуждены продать Френки де Йонга. Поедет он в США или нет? Это решает Хави», - слова Лапорты передаёт журналист Ашраф Бен-Аяд.

Ранее появилась информация о том, что Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Френки де Йонг
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