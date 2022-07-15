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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделала конкретное предложение по Кунде

15 Июля 2022 • 10:05 Комментировать

«Барселона» обратилась к «Севилье» с конкретным предложением по защитнику Жюлю Кунде.

Каталонцы предлагают 40 миллионов евро и нападающего Мемфиса Депая, сообщает Fichajes.

Кунде в это летнее межсезонье стал трансферной целью для многих европейских топ-команд. Кроме «Барселоны», игроком интересуются «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Депай, в свою очередь, провел не самый удачный сезон в каталонском клубе, а главный тренер «Барсы» Хави давно дал понять, что не видит голландца в команде в новом сезоне.

В прошедшем сезоне Кунде провел в чемпионате Испании 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Мемфис Депай Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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