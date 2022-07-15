Анчелотти дал понять, что не планирует новых трансферов

Мадридский «Реал» не планирует усиливать состав - наставник клуба, итальянский специалист Карло Анчелотти, считает, что в этом нет необходимости. По словам Анчелотти, все и так в порядке. Ранее «Реал» приобрел защитников Чуамени и Рюдигера, но при этом не смог оформить трансфер Килиана Мбаппе, который предпочел остаться в «ПСЖ», что называется, «при своих».

- Могу заверить вас, что других трансферов летом у нас не будет. Все и так в порядке, - цитирует Анчелотти издание Managing Madrid.

В минувшем сезоне мадридский «Реал» вернул себе титулы как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.