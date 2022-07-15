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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» выставил Алькасера на трансфер

15 Июля 2022 • 00:51 Комментировать

Нападающий Пако Алькасер в зимнее трансферное окно перешел из дортмундской «Боруссии» в «Вильярреал», однако спустя полгода «подводники» решили расстаться с форвардом.

По информации Mundo Deportivo, «желтая субмарина» выставила форварда на трансфер. Руководство уже сообщило футболисту о намерении его продать. По этой же причине Пако был предоставлен дополнительный отпуск.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Алькасер провел в футболке «Вильярреала» 18 матчей в чемпионате Испании, где забил один гол и отдал три результативные передачи. Пако сыграл две игры в Кубке страны, отметившись тремя мячами и двумя голевыим пасами, а также забил один мяч в трех встречах Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Чемпионат Испании Ла Лига Пако Алькасер Примера Трансферы футбола - лето 2022
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