Мадридский «Атлетико» сменит название стадиона

Стадион мадридского «Атлетико» будет переименован после того, как последние шесть лет назывался «Ванта Метрополитан» - в угоду щедрому китайскому спонсору. Теперь боссы «матрасников» нашли еще более щедрых спонсоров - компанию Civitas Pacensis, которая выкупит право названия стадиона на следующие пять лет. Это удовольствие обойдется ей в 50 миллионов американских долларов - или по 10 миллионов за каждый год контракта.

Оригинальное название стадиона «Атлетико» - «Ла Пейнета», он был построен в начале 90-х годов прошлого столетия, но не так давно претерпел масштабную реконструкцию.