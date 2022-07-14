Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Я восхищаюсь Дембеле как игроком и человеком»

14 Июля 2022 • 21:10 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал заключение нового контракта с вингером Усманом Дембеле.

«Я восхищаюсь Дембеле как игроком и человеком. Это важный день для клуба. Усман — очень хороший игрок, и мы все это знаем. Его трудно сравнивать с кем-либо на футбольном поле», - сказал Лапорта на пресс-конференции перед журналистами.

Глава «Барселоны» также поблагодарил всех, кто был причастен к подписанию соглашения с французом.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто сделал эту сделку возможной, включая агента Дембеле Муссу Сиссоко», - добавил президент каталонского клуба.

Контракт футболиста заключен до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
22:02 · Англия. Премьер-лига
Дест: «Я счастлив в «Барселоне» и намерен остаться в клубе»
21:10 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Я восхищаюсь Дембеле как игроком и человеком»
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может исключить Френки де Йонга из турне по США
20:35 · Испания. Ла Лига
Звезда «Лиона» может переехать в Испанию
20:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил цену на Бельерина
20:25 · Италия. Серия А
«Барселона» может обменять Депая на защитника «Ювентуса»
20:23 · Германия. Бундеслига
Хави хочет заполучить Левандовски любой ценой
19:20 · Испания. Ла Лига
Пьянич произвёл впечатление на тренировках «Барселоны» и поедет в США
17:52 · Испания. Ла Лига
​Дембеле высказался после подписания контракта с «Барселоной»
17:06 · Испания. Ла Лига
Пике отреагировал на предложение Шакиры в отношении детей
16:47 · Испания. Ла Лига
​Рафа Маркес получил тренерскую работу в «Барселоне»
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» попросила де Йонга уйти 2 слухи
16:24 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может подписать звёздного вингера 1 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предпочитает продать Левандовски в «ПСЖ» или «Челси», а не в «Барселону» 1
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вместо Аке может купить защитника сборной Испании
Все новости
Рекомендуем