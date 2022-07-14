Лапорта: «Я восхищаюсь Дембеле как игроком и человеком»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал заключение нового контракта с вингером Усманом Дембеле.

«Я восхищаюсь Дембеле как игроком и человеком. Это важный день для клуба. Усман — очень хороший игрок, и мы все это знаем. Его трудно сравнивать с кем-либо на футбольном поле», - сказал Лапорта на пресс-конференции перед журналистами.

Глава «Барселоны» также поблагодарил всех, кто был причастен к подписанию соглашения с французом.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто сделал эту сделку возможной, включая агента Дембеле Муссу Сиссоко», - добавил президент каталонского клуба.

Контракт футболиста заключен до лета 2024 года.