Звезда «Лиона» может переехать в Испанию

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игроком активно интересуется «Бетис». Испанский клуб уже начал переговоры с французами, чтобы попытаться подписать хавбека.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны итальянской «Ромы».

Ауа является воспитанником «Лиона». Всего за первую команду «львов» он провёл 214 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и отдал 35 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 25 млн евро.