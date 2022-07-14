Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич произвёл впечатление на тренировках «Барселоны» и поедет в США

14 Июля 2022 • 19:20 Комментировать

Полузащитник Миралем Пьянич отправится с «Барселоной» в турне со США. Как сообщает в социальных сетях журналист Эду Поло, боснийский футболист произвёл хорошее впечатление во время тренировок. Пьянич остаётся в трансферных списках «сине-гранатовых», но на «Камп Ноу» не слишком огорчатся, если 32-летний игрок не будет продан.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Миралем Пьянич провёл в аренде в «Бешикташе», поскольку Хави всерьёз не рассчитывал на боснийца.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Миралема Пьянича в 9,5 миллиона евро.

Добавим, что новый сезон в чемпионате Испании стартует в средине августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
19:20 · Испания. Ла Лига
Пьянич произвёл впечатление на тренировках «Барселоны» и поедет в США
17:52 · Испания. Ла Лига
​Дембеле высказался после подписания контракта с «Барселоной»
17:06 · Испания. Ла Лига
Пике отреагировал на предложение Шакиры в отношении детей
16:47 · Испания. Ла Лига
​Рафа Маркес получил тренерскую работу в «Барселоне»
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» попросила де Йонга уйти 2 слухи
16:24 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может подписать звёздного вингера слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предпочитает продать Левандовски в «ПСЖ» или «Челси», а не в «Барселону» 1
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вместо Аке может купить защитника сборной Испании
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может побороться за трансферную цель «Барселоны»
13:52 · Испания. Ла Лига
Эмери давит на руководство «Вильярреала», чтобы поскорее подписать Садика
13:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена включить Депая в сделку по Кунде
13:06 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» согласовал с «Барселоной» трансфер де Йонга, но остаётся одна проблема
12:35 · Испания. Ла Лига
Андер Эррера - о Чуамени: «Он гибрид Каземиро, Модрича и Крооса»
12:26 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле: «Так-то я левша, но правая у меня лучше»
12:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась о продлении контракта со своим воспитанником
Все новости
Рекомендуем