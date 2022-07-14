Пьянич произвёл впечатление на тренировках «Барселоны» и поедет в США

Полузащитник Миралем Пьянич отправится с «Барселоной» в турне со США. Как сообщает в социальных сетях журналист Эду Поло, боснийский футболист произвёл хорошее впечатление во время тренировок. Пьянич остаётся в трансферных списках «сине-гранатовых», но на «Камп Ноу» не слишком огорчатся, если 32-летний игрок не будет продан.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Миралем Пьянич провёл в аренде в «Бешикташе», поскольку Хави всерьёз не рассчитывал на боснийца.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Миралема Пьянича в 9,5 миллиона евро.

Добавим, что новый сезон в чемпионате Испании стартует в средине августа.