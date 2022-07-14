​Дембеле высказался после подписания контракта с «Барселоной»

В четверг «Барселона» официально объявила о подписании нового контракта с Усманом Дембеле. Французский нападающий был представлен как новичок команды, ведь на протяжении двух недель официально он был свободным агентом. Из рук президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты Дембеле получил футболку с седьмым номером.

«Я очень рад подписанию нового контракта. «Барселона» была клубом моей жизни с детства. Я взволнован новым сезоном. Собираюсь отдать все свои силы на футбольном поле», - сказал Дембеле во время своей презентации.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».