Пике отреагировал на предложение Шакиры в отношении детей

Шакира и Херард Пике не могут определиться, с чем будут жить их общие дети.

Исполнительница хочет, чтобы наследники жили с ней в Майами. Как отмечает издание Marca, Шакира предложила экс-возлюбленному взять на себя опеку над детьми и обеспечить их переезд в США.

Источник сообщает, что Шакира предложила оплатить часть долгов футболиста, возникших на фоне юридических проблем в Испании. Футболист должен был получить 2.5 миллиона евро.

Певица хотела взять все расходы по воспитанию детей на себя взамен на разрешение от Пике перевезти наследников в США. Предполагалось, что Херард будет видеться с детьми пять раз в год. Его перелеты первым классом в Майами должна была оплачивать исполнительница. Кроме того, предполагалось, что дети будут проводить с отцом летний отпуск.

Испанский информатор отметил, что Пике отверг это предложение.