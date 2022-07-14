​Рафа Маркес получил тренерскую работу в «Барселоне»

Рафаэль Маркес занял должность главного тренера «Барселоны Атлетик». Согласно информации, размещённой на официальном сайте каталонского клуба, контракт 43-летнего мексиканца рассчитан на два сезона – до 30 июня 2024 года.

В качестве футболиста Рафаэль Маркес защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За семь сезонов мексиканец, выступавший на позиции центрального защитника, провёл 242 матча. В них Маркес отметился 13 голами и 12 результативными передачами на партнёров.

«Барселона Атлетик» - вторая команда каталонского клуба. Ранее она носила другое название – «Барселона Б».