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​Рафа Маркес получил тренерскую работу в «Барселоне»

14 Июля 2022 • 16:47 Комментировать

Рафаэль Маркес занял должность главного тренера «Барселоны Атлетик». Согласно информации, размещённой на официальном сайте каталонского клуба, контракт 43-летнего мексиканца рассчитан на два сезона – до 30 июня 2024 года.  

В качестве футболиста Рафаэль Маркес защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За семь сезонов мексиканец, выступавший на позиции центрального защитника, провёл 242 матча. В них Маркес отметился 13 голами и 12 результативными передачами на партнёров.

«Барселона Атлетик» - вторая команда каталонского клуба. Ранее она носила другое название – «Барселона Б».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Маркес
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