Эмери давит на руководство «Вильярреала», чтобы поскорее подписать Садика

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери давит на руководство своего клуба, чтобы поскорее завершить трансфер Умара Садика из «Альмерии». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Садик должен заменить в «Вильярреале» Диа, который в ближайшее время должен перейти в итальянскую «Салернитану». Тем не менее, на Садика также претендует два других испанских клуба – «Реал Сосьедад» и «Валенсия», которую недавно возглавил Дженнаро Гаттузо.

За последние два сезона Умар Садик забил 38 голов во втором дивизионе чемпионата Испании. Также на счету нигерийца 13 ассистов в последних двух кампаниях в Сегунде.