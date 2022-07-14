Усман Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной»

«Барселона» официально объявила о подписании нового соглашения с нападающим Усманом Дембеле.

Контракт рассчитан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт каталонского клуба. По последней информации, Дембеле пошел на сокращение зарплаты на 40%, но в соглашении прописаны дополнительные бонусы.

Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году. Его трансфер обошелся каталонцам в 130 миллионов евро, включая надбавки, и стал одним из самых дорогих в истории футбола.

Предыдущее соглашение Дембеле истекло летом этого года. Игрок потребовал от «Барселоны» увеличения зарплаты, был связан с переходом в «ПСЖ», но в итоге пошел на уступки.

В прошедшем сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 21 игру, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.