Андер Эррера - о Чуамени: «Он гибрид Каземиро, Модрича и Крооса»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказал свое мнение о новичке мадридского «Реала» Орильене Чуамени.

«Мне очень нравится Орельен Чуамени, он чертовски хороший футболист. В «Монако» я всегда видел его в роли второго опорника. Это правда, что «Реал» играет немного по-другому, но я думаю, что он может приспособиться к роли «шестерки», - сказал Эррера в интервью El Partidazo de COPE.

Эррера сравнил Чуамени с Каземиро, Модричем и Кроосом, назвав первого «гибридом этой троицы».

Чуамени перешел в «Реал» этим летом из «Монако». В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.