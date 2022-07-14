Усман Дембеле: «Так-то я левша, но правая у меня лучше»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле запутался, отвечая на вопрос журналиста о рабочей ноге.

В одном из интервью журналист спросил, левша Дембеле или правша.

«Хм, левша», - ответил футболист.

Затем его попросили уточнить, какой ногой Дембеле работает лучше. И тут все начало запутываться.

«Да, я скорее левша», - ответил Дембеле.

На вопрос, почему он пробивает пенальти правой ногой, Дембеле, снова недоумевая, проговорил:

«Потому что правой ногой я бью лучше».

Было видно, что нападающий был не совсем уверен в точности своих ответов, тем не менее, это, скорее всего, не помешает игроку подписать новое соглашение с «Барселоной».

В прошедшем сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 21 игру, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.